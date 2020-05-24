«Ни денег, ни здоровья»: последние годы жизни участника Bad Balance Купера прошли в нищете

Рэпер испытывал серьезные проблемы с алкоголем и не мог заплатить за коммунальные услуги.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @kuper_badb

Рэпер Паша Пачкай рассказал о последних годах жизни скончавшегося накануне участника группы Bad Balance 43-летнего Купера (Романа Алексеева). По словам друга умершего, тот испытывал серьезные проблемы с алкоголем.

«Насколько я понимаю, это проблемы со здоровьем, алкоголем. Как мне говорили люди, которые с ним общались, он больше дома сидел. С финансами проблемы. Из-за этого затворнический образ жизни вел. Не работал, скорее всего. Когда записи с концертов скидывали, вид у него был плачевный», — утверждает Паша Пачкай.

Друг Купера также упомянул о сообщениях, появившихся в сети сразу после пожара. Соседи скончавшегося рэпера сообщали, что тот почти год жил без электричества.

«Ни денег не было, ни здоровья», — резюмировал Пачкай.

Некоторое время назад в интернете появился форум под названием «Куда пропал Купер?». В августе 2017 года еще один участник группы Bad Balance, друг погибшего Влад Валов оставил там сообщение, в котором рассказал о состоянии приятеля.

«Купер живет в Питере… С каждым днем отдаляется от социума. Привлекаю его к хип-хопу, когда могу. Бухает мама-папа гранд питерского слога, и остановиться не желает… Иногда наступают просветы и он интересуется жизнью группы, в этот момент с ним можно работать… Заставлять и наставлять Купера нельзя, так как он мастер...», — написал Валов.

Паша Пачкай также высказал мнение о том, что Купера нельзя было «спасти» без его самостоятельного решения «завязать» с пагубной привычкой.

«Ну, что делать, если человек сам не хочет? Насильно не заставишь. Тем более, у него сложный характер. Думаю, не раз кто-то пробовал, но ничего не получалось», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что участник группы Bad Balance, рэпер Роман Алексеев, известный как Купер погиб во время пожара в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Вместе с 43-летним исполнителем ушла из жизни его мать Людмила.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
71.88
0.96 78.44
0.64
Знак зодиака, ради которого любимый может вас бросить

Последние новости

18:14
Революция в рэпе: что известно о погибшем в пожаре участнике Bad Balance Купере
18:07
Смертельное ДТП с двумя грузовиками осложнило движение на МКАД
17:48
Микроавтобус перевернулся под Астраханью. Пострадали не менее 16 человек
17:43
Тодоренко вступилась за Готовцеву, которая больше полгода не может увидеть детей
17:31
«Ни денег, ни здоровья»: последние годы жизни участника Bad Balance Купера прошли в нищете
17:23
Что скрывают финалистки шоу «Холостяк» Барбара Пино и Лиза Адаменко от успешного кавалера?

Сейчас читают

Знак зодиака, ради которого любимый может вас бросить
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок