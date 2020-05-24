«Ни денег, ни здоровья»: последние годы жизни участника Bad Balance Купера прошли в нищете

Рэпер Паша Пачкай рассказал о последних годах жизни скончавшегося накануне участника группы Bad Balance 43-летнего Купера (Романа Алексеева). По словам друга умершего, тот испытывал серьезные проблемы с алкоголем.

«Насколько я понимаю, это проблемы со здоровьем, алкоголем. Как мне говорили люди, которые с ним общались, он больше дома сидел. С финансами проблемы. Из-за этого затворнический образ жизни вел. Не работал, скорее всего. Когда записи с концертов скидывали, вид у него был плачевный», — утверждает Паша Пачкай.

Друг Купера также упомянул о сообщениях, появившихся в сети сразу после пожара. Соседи скончавшегося рэпера сообщали, что тот почти год жил без электричества.

«Ни денег не было, ни здоровья», — резюмировал Пачкай.

Некоторое время назад в интернете появился форум под названием «Куда пропал Купер?». В августе 2017 года еще один участник группы Bad Balance, друг погибшего Влад Валов оставил там сообщение, в котором рассказал о состоянии приятеля.

«Купер живет в Питере… С каждым днем отдаляется от социума. Привлекаю его к хип-хопу, когда могу. Бухает мама-папа гранд питерского слога, и остановиться не желает… Иногда наступают просветы и он интересуется жизнью группы, в этот момент с ним можно работать… Заставлять и наставлять Купера нельзя, так как он мастер...», — написал Валов.

Паша Пачкай также высказал мнение о том, что Купера нельзя было «спасти» без его самостоятельного решения «завязать» с пагубной привычкой.

«Ну, что делать, если человек сам не хочет? Насильно не заставишь. Тем более, у него сложный характер. Думаю, не раз кто-то пробовал, но ничего не получалось», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что участник группы Bad Balance, рэпер Роман Алексеев, известный как Купер погиб во время пожара в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Вместе с 43-летним исполнителем ушла из жизни его мать Людмила.