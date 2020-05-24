Участник Bad Balance Купер погиб во время пожара в своей квартире в Петербурге

Участник группы Bad Balance, рэпер Роман Алексеев, известный как Купер погиб во время пожара в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Вместе с 43-летним исполнителем ушла из жизни его мать Людмила. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил друг погибшего Влад Валов.

«Купера больше нет…», — написал его близкий в микроблоге.

Instagram @sheff_badb

По предварительным данным, Роман Алексеев и его мать скончались в результате отравления угарным газом.

23 мая очевидцы сообщили, что горит квартира на предпоследнем этаже девятиэтажного дома на Северном проспекте Петербурга. Пятнадцать соседей были эвакуированы. По данным МЧС, возгорание происходило на площади 20 квадратных метров, пожарным удалось его ликвидировать менее чем за час.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красногвардейском районе Северной столицы загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома — пострадали четыре человека.