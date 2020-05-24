Названа вероятная причина конфликта с перестрелкой в Москве

Перестрелка у жилищного комплекса «Ясный» на юге Москвы могла произойти в результате конфликта из-за денег. По информации 5-tv.ru, вероятной причиной стрельбы мог стать вопрос, связанный с бизнесом. Точная причина инцидента будет впоследствии установлена сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительной информации, в отделение полиции уже доставлено девять предполагаемых участников перестрелки, среди них — один пострадавший.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате стрельбы был ранен один человек.