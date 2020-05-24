По информации 5-tv.ru, в настоящий момент задержаны восемь предполагаемых злоумышленников, а также еще один человек, получивший ранение.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; Соцсети

Перестрелка у жилищного комплекса «Ясный» на юге Москвы могла произойти в результате конфликта из-за денег. По информации 5-tv.ru, вероятной причиной стрельбы мог стать вопрос, связанный с бизнесом. Точная причина инцидента будет впоследствии установлена сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительной информации, в отделение полиции уже доставлено девять предполагаемых участников перестрелки, среди них — один пострадавший.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате стрельбы был ранен один человек.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
71.88
0.96 78.44
0.64
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая

Последние новости

23:07
«Самое милое фото за день»: Стеша Маликова показала «трех пупсиков»
22:49
Названа вероятная причина конфликта с перестрелкой в Москве
22:46
Опередившая время: первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина
22:39
Еще пять человек задержаны после перестрелки в Москве
22:32
Шекспировский «Глобус» может не пережить коронавирус
22:18
Сказ о том, как Байден и Порошенко на миллиард договорились и причем тут Зеленский

Сейчас читают

Пять имен, обрекающих на несчастье и разрушение женской энергетики
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок