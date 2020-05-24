Названа вероятная причина конфликта с перестрелкой в Москве
По информации 5-tv.ru, в настоящий момент задержаны восемь предполагаемых злоумышленников, а также еще один человек, получивший ранение.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; Соцсети
Перестрелка у жилищного комплекса «Ясный» на юге Москвы могла произойти в результате конфликта из-за денег. По информации 5-tv.ru, вероятной причиной стрельбы мог стать вопрос, связанный с бизнесом. Точная причина инцидента будет впоследствии установлена сотрудниками правоохранительных органов.
По предварительной информации, в отделение полиции уже доставлено девять предполагаемых участников перестрелки, среди них — один пострадавший.
По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате стрельбы был ранен один человек.
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