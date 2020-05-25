Кровавые разборки: в результате поножовщины в квартире в Москве пострадали двое
По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошел в доме на улице Паустовского.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Двое мужчин пострадали в результате драки, произошедшей в квартире на улице Паустовского в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, между приятелями произошел конфликт. Согласно пока еще не подтвержденной информации, они употребляли спиртное, после чего между ними завязалась перепалка, перешедшая в поножовщину.
В результате оппоненты нанесли ножевые ранения друг другу: один получил травму ноги, другой — руки.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Что стало причиной конфликта, пока не известно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое человек погибли в результате кровавой разборки в Кемеровской области.
Читайте также
57%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?