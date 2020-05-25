По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошел в доме на улице Паустовского.

Кровавые разборки: в результате поножовщины в квартире в Москве пострадали двое

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Двое мужчин пострадали в результате драки, произошедшей в квартире на улице Паустовского в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, между приятелями произошел конфликт. Согласно пока еще не подтвержденной информации, они употребляли спиртное, после чего между ними завязалась перепалка, перешедшая в поножовщину.

В результате оппоненты нанесли ножевые ранения друг другу: один получил травму ноги, другой — руки.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Что стало причиной конфликта, пока не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое человек погибли в результате кровавой разборки в Кемеровской области. 

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