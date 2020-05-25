Видео: «Река кипятка» хлынула на Шлиссельбургский проспект в Петербурге

Трубу с кипятком прорвало в районе Рыбацкое в Санкт-Петербурге. В результате коммунальной аварии потоки горячей воды хлунули прямо на Шлиссельбургский проспект. Все пространство вокруг заволокло паром.

О происшествии, случившемся в ночь на 25 мая, рассказали очевидцы в социальных сетях. Они сняли инцидент на видео. На опубликованных кадрах видно, как валит пар. Оно застилает собой все: дороги, машины, фонари. Людей на улицах не видно.

Подробности случившегося не уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потоки кипятка затопили улицу в Челябинске. Авария случилась на Свердловском тракте. Причиной ЧП стал прорыв трубы.