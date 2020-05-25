Видео: «Река кипятка» хлынула на Шлиссельбургский проспект в Петербурге
После того, как прорвало трубу с горячей водой, все пространство наполнилось паром.
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Фото, видео: Telegram @Megapolisonline
Трубу с кипятком прорвало в районе Рыбацкое в Санкт-Петербурге. В результате коммунальной аварии потоки горячей воды хлунули прямо на Шлиссельбургский проспект. Все пространство вокруг заволокло паром.
О происшествии, случившемся в ночь на 25 мая, рассказали очевидцы в социальных сетях. Они сняли инцидент на видео. На опубликованных кадрах видно, как валит пар. Оно застилает собой все: дороги, машины, фонари. Людей на улицах не видно.
Подробности случившегося не уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что потоки кипятка затопили улицу в Челябинске. Авария случилась на Свердловском тракте. Причиной ЧП стал прорыв трубы.
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