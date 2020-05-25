Видео: «Река кипятка» хлынула на Шлиссельбургский проспект в Петербурге

После того, как прорвало трубу с горячей водой, все пространство наполнилось паром.

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Фото, видео: Telegram @Megapolisonline

Трубу с кипятком прорвало в районе Рыбацкое в Санкт-Петербурге. В результате коммунальной аварии потоки горячей воды хлунули прямо на Шлиссельбургский проспект. Все пространство вокруг заволокло паром.

О происшествии, случившемся в ночь на 25 мая, рассказали очевидцы в социальных сетях. Они сняли инцидент на видео. На опубликованных кадрах видно, как валит пар.  Оно застилает собой все: дороги, машины, фонари. Людей на улицах не видно.

Подробности случившегося не уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потоки кипятка затопили улицу в Челябинске. Авария случилась на Свердловском тракте. Причиной ЧП стал прорыв трубы.

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