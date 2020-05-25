После инцидента в столице было задержано 9 подозреваемых.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

В Москве задержаны девять человек, подозреваемых в перестрелке на юге столицы. Инцидент произошел накануне вечером во дворе жилого комплекса. На глазах у десятков очевидцев неизвестные начали стрелять друг по другу прячась за припаркованные автомобили. Кадры сняли жители одного из домов. На записи видно, как мужчина открыл огонь по людям из автомата.

На стенах домов и машинах остались следы о пуль. Троих подозреваемых задержали на месте, остальных позже после введения в столице плана «Перехват». По одной из версий, причиной криминальной разборки стал конфликт, связанный с бизнесом.

По предварительной информации, в перестрелке пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры стрельбы в Москве.

 
 

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