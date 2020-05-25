Тем, кто продолжил во время самоизоляции работать удаленно, могут возместить дополнительные расходы. Внести соответствующие поправки в проект трудового кодекса предлагает Федерация Независимых профсоюзов.

По оценкам экспертов, компенсация может составить около трех тысяч рублей ежемесячно. В эту сумму входят расходы на электроэнергию, интернет, телефонную связь, программное обеспечение и расходные материалы. Так же предлагается отдельно прописать в трудовом кодексе, что удаленный рабочий день не должен превышать восемь часов. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Министерстве труда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Приморья пишут городской роман «на удаленке».

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