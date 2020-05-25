Россиянам могут возместить возникшие с переходом на «удаленку» расходы
С соответствующей инициативой выступила Федерация Независимых профсоюзов. Предложение сейчас рассматривает Минтруд.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Тем, кто продолжил во время самоизоляции работать удаленно, могут возместить дополнительные расходы. Внести соответствующие поправки в проект трудового кодекса предлагает Федерация Независимых профсоюзов.
По оценкам экспертов, компенсация может составить около трех тысяч рублей ежемесячно. В эту сумму входят расходы на электроэнергию, интернет, телефонную связь, программное обеспечение и расходные материалы. Так же предлагается отдельно прописать в трудовом кодексе, что удаленный рабочий день не должен превышать восемь часов. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Министерстве труда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Приморья пишут городской роман «на удаленке».
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