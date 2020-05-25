Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 мая

Погибшие и пострадавшие на 24 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 5 502 451 человек. Болезнь унесла жизни 346 715 человек. Выздоровели 2 304 689 пациентов.

Ситуация в России

Всего в России выявлено 344 481 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 541 летальных исхода, выздоровели 113 299 человек. В России проведено более 8,6 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

Эксперты отмечают снижение темпов заболеваемости в России. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, более 50% всех регионов России имеют предпосылки для перехода к первому этапу снятия режима ограничений на фоне COVID-19 в ближайшие дни.

В то же время прогнозы по полной отмене ограничительных мер в различных регионах разнятся. Глава рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции в России Алексей Боровков заявил, что в Петербурге полностью вернуться к нормальной жизни можно будет уже в июле или в августе.

В то же время в Москве зафиксирован минимальный прирост инфицированных в мае. В столице за сутки выявлено 2516 новых случаев COVID-19, что стало самым низким показателем с 30 апреля.

Врач-терапевт многопрофильного медицинского центра в Петербурге Юрий Ярошенко в беседе с 5-tv.ru отметил, что в ближайшем будущем 70% населения России обретет иммунитет к коронавирусу. Специалист отметил, что россияне максимально переболеют COVID-19 за три-четыре месяца.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом новосибирцы закатили тусовку, нарушив самоизоляцию Шумная вечеринка возмутила рестораторов, теряющих прибыль из-за пандемии. На весельчаков пожаловались мэру и губернатору.

В числе инфицированных COVID-19 приббавилась еще одна знаменитость. Участница проекта «Танцы со звездами» Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом.

Ситуация в мире

По-прежнему самая тяжелая ситуация с коронавирусом в США. Там зарегистрировано 1 686 445 инфицированных. Почти сто тысяч смертей. На этом фоне Дональд Трамп не перестает шокировать мировую общественность. Отказывается финансировать ВОЗ, плюет на угрозу второй волны заражений, демонстративно ходит на публике без маски. А еще активно стимулирует многие штаты отменять ограничения и переходить к повседневной жизни, несмотря на пугающую статистику, которую, кстати всеми силами пытаются приукрасить.

В то же время США делают достаточно оптимистичные прогнозы на будущее. Накануне советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Америка первой создаст вакцину от коронавируса.

В то же время страны Европы постепенно снимают введенные ограничения. Даже Испания, где ситуация с коронавирусом была самой сложной в Европе — снимает барьеры. В Мадриде и Барселоне разрешили заниматься спортом. А рестораны могут обслуживать людей на открытом воздухе. Во Франции с ограничениями стали пускать людей на пляжи.

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