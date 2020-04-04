В настоящее время текущий сезон РПЛ приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

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Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий, Ковалев Петр, Демьянчук Александр; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Тема:
Эпидемия коронавируса

Генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев в интервью ТАСС назвал крайнюю дату возобновления чемпионата России по футболу. По его словам, это может произойти не позднее 12 июля.

«Самая крайняя дата возобновления чемпионата — по проекту календаря — 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля — Прим.ред.). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение», — сказал Александр Медведев.

В настоящее время текущий сезон Российской премьер-лиги приостановлен до 31 мая из-за распространения коронавируса. При этом, гендиректор «Зенита» отметил, что представители ряда клубов на общем собрании выступили за досрочное завершение турнира.

«Пандемия должна пойти на спад в нашей стране, для этого все делается. Поэтому мне кажется, что предложение было непродуманным, и я думаю, Российский футбольный союз не будет рассматривать вопрос прекращения чемпионата, по крайней мере, до тех пор, пока его можно доиграть», — заключил Александр Медведев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны формат и дата проведения футбольных еврокубков.

Тема:
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