По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, процесс ориентировочно может занять от шести до девяти месяцев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Golovniov, Bbc, Daloiso/Giacomino/Ropi; РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире федерального телеканала назвал возможные сроки начала в России вакцинации от коронавируса.

По его словам, процесс может затянуться ориентировочно на девять месяцев.

«Надеемся, что массовая вакцинация начнется… в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину. Будем считать в лучшем варианте, что это займет полгода — семь — восемь — девять месяцев, да, процесс вакцинации, и ее масштабирование», — цитирует Александра Гинцбурга РИА Новости.

Как уже сообщал 5-tv.ru, антитела к COVID-19 были найдены у протестировавших на себе вакцину ученых НИЦЭМ имени Гамалеи. Александр Гинцбург отметил, что специалисты добровольно ввели препарат и не могли уйти на самоизоляцию в процессе его разработки.

Директор центра отметил, что у всех протестировавших на себе вакцину выявлено наличие именно вируснейтрализующих протективных антител к внеклеточному агенту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявлено 8946 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Тема:
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