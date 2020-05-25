В каких регионах приступили к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

В Роспотребнадзоре заявили, что в более чем половине субъектов федерации ситуация с COVID-19 заметно улучшилась.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

В Роспотребнадзоре заявили, что более половины российских регионов готовы к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Речь о тех территориях, где ситуация заметно улучшилась.

Например, в Челябинской области уже разрешили прогулки и занятия спортом на улице. Также начинают работать магазины непродовольственных товаров. В Ростовской области открыли городские рынки. В Татарстане отменили обязательный двухнедельный карантин для приезжих, но при этом нужно сдать тест на COVID-19. В Красноярском крае с этого дня открыты салоны красоты.

А в Крыму возобновляется автобусное сообщение между Симферополем и Севастополем. В то же время власти республики ужесточают требования для туристов — расходы на карантин в обсерваторе, включая тесты, будут оплачивать курортники. Две недели в изоляции обойдутся в 25 тысяч рублей.

В Москве и Петербурге открылись многофункциональные центры. Прием ведется по предварительной записи. На входе у посетителей измеряют температуру и выдают перчатки.

«Я узнала, что открывается в пятницу МФЦ, и в субботу уже дозвонилась, то есть, в первый же день. Как будет проходить не знаю, вот сейчас на крыльце узнаю. Я думала будет, как обычно, мы придем, распечатаем талончик по номеру, но, видимо, будут вызывать», — объясняет посетитель МФЦ Елена Матросова.

В Подмосковье заработали автосалоны и офисы продажи квартир. В столице с этого дня также возобновляет работу каршеринг. Но с одним условием: минимальный срок аренды автомобиля — пять дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему россиян призвали не планировать летний отдых за рубежом.

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