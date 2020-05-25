Почему россиян призвали не планировать летний отдых за рубежом
По словам главы российского правительства, никто не может предоставить отдыхающим защиту от инфицирования коронавирусом.
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Фото, видео: Известия / Алексей Агарышев; 5-tv.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом призвал россиян не торопиться с поездками за рубеж.
Глава российского правительства отметил, что за границей никто не может предоставить защиту от инфицирования.
«Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Я прошу наших граждан не торопиться», — заявил Михаил Мишустин.
По словам главы кабмина, в настоящее время в борьбе с распространением COVID-19 уже есть определенные успехи. Несмотря на это, несколько дней отдыха за рубежом могут дорого обойтись.
«Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж: за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену», — подчеркнул премьер-министр РФ.
Михаил Мишустин добавил, что намного лучше и безопаснее провести свой отпуск на родине.
Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, большинство россиян предпочтут отдохнуть летом дома — 61%. Провести отпуск на даче намерены 31% респондентов. Съездить в другой город хотели бы 11% россиян. Отправиться на черноморское побережье Кавказа и Крыма собираются 6% и 5% наших сограждан соответственно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько будет стоить посткоронавирусная поездка на море в России.
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