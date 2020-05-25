Фаната Бузовой, захватившего заложников в «Альфа-банке», арестовали на два месяца

По решению суда, захватчика московского отделения «Альфа-банка» на Земляном Валу Алексея Барышникова заключили под стражу на два месяца. Об этом 25 мая сообщила представитель Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следователи допросили свидетелей, очевидцев и сотрудников банка, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья задержанного. По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается», — отмечается в заявлении.

Вопиющий инцидент с захватом заложников произошел днем 23 мая. Молодой человек ворвался в офис банка и, угрожая подорвать помещение, взял в заложники одного из посетителей. Четырем сотрудникам организации удалось нажать тревожную кнопку и покинуть отделение «Альфа-банка» до того, как обезумевший преступник заблокировал двери.

На место происшествия немедленно выехала оперативная группа, а также бойцы отряда СОБР. После недолгих переговоров, убедившись в том, что преступник не опасен, полицейские решили штурмовать помещение.

Установить личность преступника удалось быстро: им оказался 34-летний Алексей Барышников, уроженец города Нижневартовск, недавно перебравшийся из Петербурга в Москву на ПМЖ. Мужчина был ранее дважды судим, а также имеет крупные финансовые задолженности.

По факту произошедшего Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело в соответствии со статьей 206 УК РФ «Захват заложника». За подобные деяния предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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