«Был адекватным»: что говорят о захватчике заложников в Москве его знакомые

Одногруппник Алексея Барышникова был в шоке от того, что его приятель пошел на такой шаг.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский, Росгвардия

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Захват заложников в банке на Земляном валу в Москве Ольга Бузова

История с захватом заложников в отделении банка на Земляном валу в Москве стала самым громким событием минувшей субботы, 23 мая. Виновником происшествия, из-за которого поставили на уши правоохранителей, а также побеспокоили Ольгу Бузову, о встрече с которой мечтал захватчик, стал 34-летий уроженец Нижневартовска Алексей Барышников. Одногруппник по институту мужчины Антон рассказал РИА Новости, каким был до этой дикой истории его знакомый.

По его словам, в студенчестве он был адекватным, не гонялся за деньгами, поэтому заподозрить его в способности на такую выходку было практически невозможно.

«Мы достаточно плотно общались в течение пяти лет учебы и около двух лет после… И он был нормальным, адекватным человеком, который всегда охотно шел на контакт… Можно сказать, веселым парнем… Он никогда не шел на конфликт… и … не гнался за деньгами», — рассказал знакомый Барышникова.

Перемены в его поведении наметились после переезда из родного города в Сочи. Что стало причиной резкой перемены, Антон не уточнил. По его словам, крупных потрясений в жизни Барышникова не было. На все вопросы о том, как идут дела, он давал краткие и жизнеутверждающие ответы. Однако пару месяцев назад сообщил, что «скоро будут происходить интересные вещи». Поступок бывшего сокурсника поставил собеседника агентства в ступор.

«Честно говоря, я был в шоке, когда узнал об истории с захватом заложников», — заключил мужчина.

Другие знакомые захватчика также характеризовали его как доброго и отзывчивого парня, даже рассказывали о его одержимости помощью бездомным животным, пишет сайт KP.RU. В то, что этот тихоня мог захватить заложников в банке, стало неожиданностью для всех.

Днем 23 мая молодой человек в Москве ворвался в отделение Альфа-банка на Земляном Валу и захватил заложника. Он долго не выдвигал требований, но обещал с минуты на минуту подорвать помещение. А спустя некоторое время бросил прибывшим на место спецотрядам записку: «Мне ничего не нужно. Только правда». Позже в ходе переговоров он признался, что всегда мечтал увидеть Ольгу Бузову.

Он попытался дозвониться ведущей через Instagram, но опасного поклонника на пути к общению со звездой обезвредил СОБР. Здание банка взяли штурмом, никто не пострадал. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировала на сообщение о происшествии Ольга Бузова. Спустя еще несколько часов после происшествия ведущая «Дома-2» призналась, что ужасно испугалась: Бузова хотела спрятаться под одеяло.

Тема:
Захват заложников в банке на Земляном валу в Москве
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«Хотелось спрятаться под одеяло»: как Бузова пережила историю с захватом заложников
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