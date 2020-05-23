Тихое течение субботы, 23 мая, в Москве было нарушено шокирующим известием: злоумышленник захватил в заложники пять человек. Место происшествия — отделение банка, расположенного на улице Земляной Вал. На вызов немедленно отреагировала полиция, и, прибыв на место ЧП, перекрыла движение по Верхней Сыромятнической улице от ул. Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка.

Все москвичи, гости столицы и правоохранители замерли в ожидании, каким же будет следующее действие обезумевшего преступника… Однако с первого взгляда страшное ЧП оказалось банальным фарсом, главная цель которого — большой пиар.

Так, заблокировавший двери и угрожавший подорвать здание злоумышленник вовсе и не собирался этого делать, отдав предпочтение задушевной беседе с заложником, распитию алкогольных напитков и фантазиям о прекрасных дамах. К слову, той самой «вожделенной» особой стала до боли знакомая собравшейся публике певица — Ольга Бузова. Но обо всем по порядку.

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Спустя несколько минут после поступления сообщения, выяснилось, что в заложниках находится один человек — посетитель. Четырем сотрудникам организации удалось самостоятельно выбраться из помещения через черный ход, нажав при этом тревожную кнопку. Сам злоумышленник никаких требований не выдвигал, но заблокировал двери и угрожал подорвать отделение, приведя в действие взрывчатку, расположенную в личном рюкзаке.

Поначалу оперативники опасались предпринимать какие-либо меры, не понимая в каком состоянии находится преступник. Велись долгие переговоры, не приведшие к конкретному результату. Лишь спустя несколько минут мужчина бросил в сторону полиции записку со странным заявлением:

«Мне ничего от вас не нужно. Только правда».

Как это интерпретировать? Было непонятно. Но дело вдруг приняло неожиданный поворот…

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Заложник вышел в прямой эфир в Insagram, где описывал все происходящее. На кадрах видно, как два молодых человека, пребывая в прекрасном настроении, мило беседуют друг с другом, слушают музыку, а преступник и вовсе попивает вино. Действие алкогольного напитка настолько расслабило злоумышленника, что, сам того не планируя, он рассказал, как недавно приехал в столицу из Санкт-Петербурга, а также признался, что мечтает о встрече с Ольгой Бузовой. К слову, одержимый этой идеей, «бравый товарищ» воспользовался моментом и потребовал доставить звезду к нему в кратчайшие сроки!

Сам же в это время нашел телефон Ольги в сети и попытался ей дозвониться, но, к сожалению, а может и к счастью, разговор так и не состоялся: забывшегося в мечтах Леху обезвредил отряд СОБР, лихо ворвавшийся в помещение. И в самом деле, сколько можно было наблюдать за этой милой беседой?!

Instagram @fedor_pimenov

Личность преступника правоохранители установили быстро: им оказался 34-летний Алексей Барышников, уроженец города Нижневартовск, недавно перебравшийся из Петербурга в Москву на ПМЖ.

vk.com/aromann1703

Как оказалось, захватчик давно снискал дурную славу: был дважды судим (за угон и кражу), а также за ним числятся неоплаченные штрафы от ГИБДД, налоговые задолженности, взыскания имущественного характера в пользу физических лиц и ряда организаций и долги по исполнительным сборам на общую сумму 1 808 979 рублей.

По некоторым данным, в столице мужчина мог работать курьером сервиса доставки еды Delivery Club. По крайней мере, об этом свидетельствовала зеленая брендированная куртка, а также подобные предположения высказали представители отделения Альфа-банка, где и произошло ЧП.

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Однако сама компания опровергает сотрудничество с «героем».

«Мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения. Наши курьеры ответственно относятся к своему делу и стараются принести окружающим максимум пользы. Особенно в период борьбы с коронавирусом, когда их работа стала невероятно важной для жителей нашей страны», — пояснили СМИ в компании.

Позже преступник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, признался: он трудился простым грузчиком. Кстати, в рюкзаке Барышникова была не бомба, а деньги. Украл или нет — пока неизвестно.

В настоящий момент он задержан и доставлен в местное отделение полиции. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело в соответствии со статьей 206 УК РФ «Захват заложника». За совершение противоправных действий Алексею Барышникову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Конечно, сама Ольга Бузова, как и стоило того ожидать, не могла не прокомментировать случившееся. В очередном Insta-сторис артистка призналась, что просто шокирована наглостью и беспринципностью некоторых людей. Однако также уточнила: в случае экстренной необходимости обязательно выехала бы на место происшествия для проведения переговоров с преступником.

«Я в шоке просто! Все порталы пишут о том, что террорист захватил банк и требовал привести меня. Вот к вопросу о страхах: я очень боюсь неадекватных людей, от которых не знаешь, чего ожидать. Я надеюсь, что ситуация разрешилась, и ни один человек не пострадал…» — призналась возмущенная Бузова.

Instagram @buzova86

Сам заложник, находившийся на грани жизни и смерти, по выходу из отделения банка сообщил, что чувствует себя в пределах нормы.

«Не могу сейчас разговаривать, здесь сейчас много разных событий происходит и мне нужно позвонить маме. Все отлично, жив, здоров. Психологически потрясло немножко», — заявил он в беседе с 360-tv.ru.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем свидетельствовали очевидцы захвата заложника в банке столицы.