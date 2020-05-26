«Думала, пронесет»: писательница Юлия Шилова едва не умерла от разрыва силиконовых имплантов

Известная писательница Юлия Шилова едва не лишилась жизни после разрыва силиконового импланта в груди. Об ужасном происшествии и предыстории сама Шилова рассказала в эфире передачи на НТВ.

Юлия призналась, что решила сделать пластическую операцию еще в лихие 90-е. Тогда мода на большую грудь только набирала обороты и немногие хирурги использовали некачественный материал. Гарантия, естественно, была пожизненной. Но через несколько лет женщина вдруг стала испытывать адские боли и срочно обратилась за помощью к медикам.

«Я понимала, что покраснение шло, я перестала поднимать руки, понимала, что дело идет к концу, но до последнего не могла поверить, что силикон может вот так разливаться. Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесет», — пояснила Юлия.

Instagram @yuliashilovaofficial

А также добавила, что самое ужасное в ее случае — растекшийся по тканям силикон, достать который было неимоверно сложно.

В ответ на это ведущий пластический хирург Георгий Карапетян, проводивший звезде экстренную операцию, заявил: в подобных случаях любое промедление может стоить пациенту жизни. А значит, Шиловой просто очень повезло.

«Могло дойти до удаления молочных желез. Остается риск образования онкологических заболеваний. Нам пришлось применить специальную технику создания дополнительных покровных тканей, чтобы дальше кожа не воспалялась», — констатировал медик.

Сама же Юлия в заключение добавила, что долго не решалась поставить новые импланты, но острое желание быть красивой вновь взяло верх.

Известно, что ранее в подобной ситуации оказалась и телеведущая Лера Кудрявцева. Она, как и положено, ежегодно наблюдалась у врача, проверяя, все ли в порядке с искусственной грудью. Однако даже в этом случае диагностика не поймала тот момент, когда имплант звезды буквально «дал течь».

«15 лет назад в Санкт — Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан. На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил — можно танком давить», — сокрушалась перенесшая тяжелую операцию по извлечению силикона из тканей Лера.

Instagram @leratv

В своем Instagram телеведущая неоднократно призывала юных девушек «быть умнее» и не повторять ее ошибок. Ведь импланты — это не шутки, а буквально — бомба замедленного действия.

«Не имею права отговаривать вас от каких-либо решений, просто не повторяйте моей ошибки. 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме, и поэтому я постоянно чувствовала „синдром хронической усталости“. Пластическим хирургам советую не нести пургу, что все так безопасно!» — обращалась к публике звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда MMA Кэт Зингано чуть не умерла из-за силиконовых имплантов в груди.