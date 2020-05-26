Массовое ДТП произошло на 24 километре МКАД в Москве

Не менее девяти автомобилей столкнулись поздно вечером на 24-м километре московской кольцевой автодороги (МКАД) на юге Москвы.

По информации ТАСС, водитель Mitsubishi L200 госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.