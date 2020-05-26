Массовое ДТП произошло на 24 километре МКАД в Москве
Предварительно, один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Не менее девяти автомобилей столкнулись поздно вечером на 24-м километре московской кольцевой автодороги (МКАД) на юге Москвы.
По информации ТАСС, водитель Mitsubishi L200 госпитализирован в тяжелом состоянии.
На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.
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