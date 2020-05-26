Массовое ДТП произошло на 24 километре МКАД в Москве

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Светлана Шевченко
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Предварительно, один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Массовое ДТП произошло на 24 километре МКАД в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Не менее девяти автомобилей столкнулись поздно вечером на 24-м километре московской кольцевой автодороги (МКАД) на юге Москвы.

По информации ТАСС, водитель Mitsubishi L200 госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

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