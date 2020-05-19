Мы спасены? В США успешно испытали вакцину от COVID-19 на людях

Американские ученые завершили первую фазу клинических испытаний уникальной вакцины от COVID-19 на добровольцах. Согласно заявлению, опубликованному на сайте биотехнологической компании Moderna, эксперимент можно признать довольно успешным.

Так, препарат mRNA-1273, введенный в организм участников исследования, вскоре продуцировал появление антител к коронавирусу в огромных количествах. В зависимости от дозы вещества их число было либо сравнимо с соответствующими показателями в крови пациентов, переболевших COVID-19, либо превышало их в несколько раз.

«Сегодня мы с полной уверенностью можем говорить о том, что эта вакцина безопасна. Конечно, это только первая часть испытаний, но нам есть чем гордиться. Препарат не вызывает осложнений у человека, а первая реакция начинается уже с самой небольшой дозы — всего 25 микрограмм», — пояснили эксперты.

Ввиду положительной динамики испытуемых, компания намерена провести завершающую часть исследований в самое ближайшее время. По предварительным оценкам, сделать это удастся в июле 2020 года.

Известно, что российские ученые также приступили к испытанию прототипов вакцины от COVID-19 на добровольцах. Об этом на совещании с президентом РФ 15 мая заявил глава научного центра «Вектор» Алексей Лазуренко. В случае успешных результатов, российскую вакцину могут зарегистрировать уже в сентябре 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого в первую очередь будут прививать против коронавируса, в случае изобретения вакцины.



