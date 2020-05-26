В Минобороны РФ подтвердили, что упавший на Чукотке Ми-8 был военным
Жесткая посадка, которая привела к гибели четырех человек, произошла при взлете в аэропорту «Угольные копи».
Фото: 5-tv.ru
В Минобороны РФ подтвердили, что упавший на Чукотке Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет и принадлежал военно-космическим силам (ВКС) России.
Экипаж из четырех человек погиб.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, трагедия произошла при взлете в районе аэропорта «Угольные копи». Винтокрылая машина упала, предварительно, с высоты 20 метров. Точные причины установит следствие. В качестве основной называется техническая неисправность. В Анадырский район направлена комиссия главного командования ВКС России.
На месте ЧП были обнаружены черные ящики в удовлетворительном состоянии.
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