В Минобороны РФ подтвердили, что упавший на Чукотке Ми-8 был военным

В Минобороны РФ подтвердили, что упавший на Чукотке Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет и принадлежал военно-космическим силам (ВКС) России.

Экипаж из четырех человек погиб.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, трагедия произошла при взлете в районе аэропорта «Угольные копи». Винтокрылая машина упала, предварительно, с высоты 20 метров. Точные причины установит следствие. В качестве основной называется техническая неисправность. В Анадырский район направлена комиссия главного командования ВКС России.

На месте ЧП были обнаружены черные ящики в удовлетворительном состоянии.