Александринский театр покажет онлайн-премьеру спектакля по пьесе Акунина
Автор — Борис Акунин — сам переболел коронавирусом и написал пьесу для тех, кто и на самоизоляции не может без театра.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Пока зрительные залы пустуют, актеры репетируют перед камерами. Старейший драмтеатр страны и Петербурга — Александринский — впервые представит спектакль онлайн.
И постановка детектива Бориса Акунина «Драма на шоссе» будет далека от классической — это, скорее, виртуальный эксперимент в предлагаемых обстоятельствах — театр во время карантина.
Миллионы зрителей, не выходя из дома, смогут не только следить за игрой актеров на сцене, но и сами станут героями захватывающей истории. Марина Кравцова о предстоящей премьере.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что День города в Петербурге впервые в истории пройдет в онлайн-формате.
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