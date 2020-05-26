Александринский театр покажет онлайн-премьеру спектакля по пьесе Акунина

Пока зрительные залы пустуют, актеры репетируют перед камерами. Старейший драмтеатр страны и Петербурга — Александринский — впервые представит спектакль онлайн.

И постановка детектива Бориса Акунина «Драма на шоссе» будет далека от классической — это, скорее, виртуальный эксперимент в предлагаемых обстоятельствах — театр во время карантина.

Миллионы зрителей, не выходя из дома, смогут не только следить за игрой актеров на сцене, но и сами станут героями захватывающей истории. Марина Кравцова о предстоящей премьере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что День города в Петербурге впервые в истории пройдет в онлайн-формате.