«Не вызывает удивления» — Артем Тарасов о задержании тренера MMA Владимира Осии

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Ниса Мурзанаева
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Известно, что задержание производилось в рамках уголовного дела по статье — «Убийство».

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Фото, видео: ВКонтакте @kytjin; Facebook @1goldenteam1; 5-tv.ru

Российский боец смешанных единоборств Артем Тарасов в беседе с 5-tv.ru прокомментировал задержание тренера MMA Владимира Осии.

«Его задержание не вызывает у меня удивления, потому что мир MMA — это такой мир, где есть много криминала и даже такие титулованные тренеры с талантливыми ребятами — не факт, что нет криминальной за ними стези», — заявил Тарасов.

Сегодня заслуженный тренер РФ по ММА Владимир Осия был задержан в Московской области. В ходе обыска в его квартире были обнаружены два килограмма неизвестного вещества, которое отправили на экспертизу. Об этом пишет РЕН ТВ.

Известно, что мужчина находится в статусе подозреваемого по делу об убийстве предпринимателя Николая Леонова. Помимо Осии задержаны еще четыре человека.

Владимир Осия — наставник известного бойца Магомеда Исмаилова. Под его руководством спортсмен одержал победу в чемпионате России по самбо в 2011–2012 годах, а затем в чемпионате России по ММА. В 2019 году Владимир Осия выиграл чемпионат мира со сборной России.

Ранее 5-tv.ru публиковал снятое камерой наблюдения видео момента убийства бизнесмена Николая Леонова.

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