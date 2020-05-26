Российский боец смешанных единоборств Артем Тарасов в беседе с 5-tv.ru прокомментировал задержание тренера MMA Владимира Осии.

«Его задержание не вызывает у меня удивления, потому что мир MMA — это такой мир, где есть много криминала и даже такие титулованные тренеры с талантливыми ребятами — не факт, что нет криминальной за ними стези», — заявил Тарасов.

Сегодня заслуженный тренер РФ по ММА Владимир Осия был задержан в Московской области. В ходе обыска в его квартире были обнаружены два килограмма неизвестного вещества, которое отправили на экспертизу. Об этом пишет РЕН ТВ.

Известно, что мужчина находится в статусе подозреваемого по делу об убийстве предпринимателя Николая Леонова. Помимо Осии задержаны еще четыре человека.

Владимир Осия — наставник известного бойца Магомеда Исмаилова. Под его руководством спортсмен одержал победу в чемпионате России по самбо в 2011–2012 годах, а затем в чемпионате России по ММА. В 2019 году Владимир Осия выиграл чемпионат мира со сборной России.

Ранее 5-tv.ru публиковал снятое камерой наблюдения видео момента убийства бизнесмена Николая Леонова.