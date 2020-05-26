«Абсолютно ее понимаю»: Эдгард Запашный о скандале с сестрой, якобы укравшей собаку

Именитый дрессировщик Эдгард Запашный в интервью 5-tv.ru прокомментировал скандал, разразившийся вокруг его сестры Екатерины, подобравшей породистую собаку на улице.

Пользователи сети вот уже несколько дней обсуждают «ужасный» поступок родственницы дрессировщиков. А именно тот факт, что женщина нашла на улице грязную и больную собаку, откормила и выходила ее, но отдавать нерадивым хозяевам отказалась.

«Итак, сейчас дома у нас живет пес. Мы ищем ему хозяев. Если кто-то готов взять себе самоеда-кобеля. Если вы готовы не кричать и хорошо о нем заботиться, напишите мне, мы с удовольствием вам его привезем», — писала в своем Instagram Екатерина.

Оказалось, что хозяин для животного отыскался довольно быстро. Прощание с кобелем было долгим — женщина никак не могла расстаться с полюбившимся мохнатым существом. Но время настало, и пес отправился в новую семью.

Спустя несколько дней Екатерина вновь обнаружила самоеда брошенным на улице без присмотра, грязным и голодным. В результате чего немедленно забрала собаку к себе домой. Пользователи соцсети расценили данный поступок как кражу.

«Если честно, я не знаю как на сегодняшнюю минуту развивается ситуация. Екатерина — самостоятельная девушка. Она не обращалась за помощью ни ко мне, ни к моему брату. Убежден, что она сама сможет справиться с этой ситуацией», — пояснил собеседник 5-tv.ru.

Instagram @katerina_ptica

Эдгард добавил, что по его личному мнению, Екатерина не сделала ничего постыдного. Она, как человек искренний и сопереживающий просто не могла пройти мимо голодного пса болезненного вида. Самая большая ошибка женщины, по мнению дрессировщика, в том, что она решила выложить эту историю в сеть. Естественное желание поделиться переживаниями сыграло с ней злую шутку.

«Я абсолютно понимаю волнение Кати, связанные с этой собакой, которая несколько раз попадалась ей на глаза. <…> У нее есть большое количество собак, она работает в одном из самых известных и успешных цирковых шоу. Кто-то пишет, что она украла… У нее нет необходимости воровать животных! У нее фамилия такая, что она может позволить купить себе любую собаку», — отметил один из братьев Запашных.

Он в очередной раз подчеркнул, что Екатерина действовала исключительно из благих побуждений и ни в коем случае не стремилась навредить найденному псу.

«Я очень часто Кате говорил, что она слишком много всего выносит в публичное пространство. <…> Но ей это нравится, поэтому она получает и побочный эффект. Не все на ее стороне. Но ничего, поумнеет. Надеюсь, что ситуация разрешится непосредственно в пользу собаки, что должно здесь являться ключевым», — подытожил Эдгард.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что братья Запашные развеяли миф о жестоком обращении с животными.