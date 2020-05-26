Идем на рекорды! Сколько человек излечились от COVID-19 за сутки?
Впервые за все время с начала пандемии выздоровели 12331 человек.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
В России за последние сутки выявлено 8915 новых случаев заражения коронавирусом, при этом, впервые за все время с начала пандемии выздоровели 12331 человек. Это абсолютный рекорд.
Положительная динамика и в Москве — там только за последние 24 часа от коронавируса излечилось свыше 8000 человек. Накануне этот показатель был в два раза меньше.
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