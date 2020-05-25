Роспотребнадзор объяснил, почему желательно не ездить за рубеж

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила рекомендации, согласно которым совершать поездки за рубеж в настоящее время крайне нежелательно. По ее словам, уровень тестирования на коронавирус в разных странах значительно отличается. В некоторых из них проверка на COVID-19 даже не проводится, при этом инфицированные там есть.

Несмотря на стабилизацию ситуации с пандемией в ряде популярных для отдыха стран, например, в Италии и Франции, остаются и категорические не рекомендуемые для посещения государства, например, Турция, Египет и Черногория. Власти последней, кстати, в марте этого года без предупреждения закрыли свое воздушное пространство, в том числе, запретили вывоз российских туристов с территории страны. Тем не менее в кратчайшие сроки россияне были возвращены на родину.

В этих обстоятельствах те, кто все же решится выехать за пределы России, сделают это на свой страх и риск. При этом, по возвращению на родину этот гражданин РФ должен будет уйти в режим самоизоляции за свой счет на 14 дней.

«Даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными, для того чтобы не нанести вреда окружающим людям, близким вам людям», — сказала она.

Попова отметила, что «сказать, что инфекция ушла совсем и случаев заболевания (COVID-19) не регистрируется, на сегодняшний день не может ни одна страна мира». Она подчеркнула, что «с вирусом придется жить долго». 22 мая глава ведомства заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу, однако ситуация все же требует особого внимания и соблюдения требований.

В свою очередь правительство РФ включило в список приоритетов запуск внутреннего туризма в первой половине лета. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, такой отдых должен быть безопасным и контролируемым. Так, первым этапом станет возобновление работы санаториев с медицинской лицензией, затем — отелей, пляжей, круизов и прочее.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, в каких регионах приступили к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112