Дочь Анастасии Волочковой решила поиграть с фанатами

Дочь Анастасии Волочковой — Ариадна решила поиграть со своими подписчиками. Она выложила в свой профиль в Instagram несколько своих снимков, под которыми рассказала правила игры. Видимо, звездная дочь стремится стать блоггером, как большинство подростков сейчас.

«Пока я на защите моей галактики, предлагаю вам поиграть», — написала юная звезда.

Ариадна перечислила десять плохих или нелепых действий:

Участвовал (а) в драке; Оборудовал (а) тайник на крыше; Падал (а) в пруд; Ломал (а) мизинец, ударившись об кровать; «Отметил (а)» др в полиции; Спускался (ась) по простыням; Терялся (ась) в лесу; Не спал (а) ровно неделю; Жил (а) в домике на дереве; Садился (ась) не в свою машину или такси.

Instagram @ariadna_volochkova

Подписчики должны посчитать, сколько из них они совершили в своей жизни. Каждый совершенный поступок — один балл. Результат Ариадна попросила написать в комментариях к посту.

Причем сама Ариадна призналась, что у нее только второй пункт.

Пользователи тут же включились в игру и поделились своими «достижениями».

«Постоянно первый пункт, второй пункт тоже. Четвертый — это чуть иначе: сделал неудачный апперкот в лоб одноклассника сломал палец средний»;

«Пять баллов»;

«У меня все пункты по нулям. Видимо, я путешественник в себя…», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова в платье с глубоким декольте вылезла за рамки.