Дочь Анастасии Волочковой решила поиграть с фанатами
Юная звезда на пути стать блоггером.
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Фото, видео: Instagram @ariadna_volochkova
Дочь Анастасии Волочковой — Ариадна решила поиграть со своими подписчиками. Она выложила в свой профиль в Instagram несколько своих снимков, под которыми рассказала правила игры. Видимо, звездная дочь стремится стать блоггером, как большинство подростков сейчас.
«Пока я на защите моей галактики, предлагаю вам поиграть», — написала юная звезда.
Ариадна перечислила десять плохих или нелепых действий:
- Участвовал (а) в драке;
- Оборудовал (а) тайник на крыше;
- Падал (а) в пруд;
- Ломал (а) мизинец, ударившись об кровать;
- «Отметил (а)» др в полиции;
- Спускался (ась) по простыням;
- Терялся (ась) в лесу;
- Не спал (а) ровно неделю;
- Жил (а) в домике на дереве;
- Садился (ась) не в свою машину или такси.
Подписчики должны посчитать, сколько из них они совершили в своей жизни. Каждый совершенный поступок — один балл. Результат Ариадна попросила написать в комментариях к посту.
Причем сама Ариадна призналась, что у нее только второй пункт.
Пользователи тут же включились в игру и поделились своими «достижениями».
«Постоянно первый пункт, второй пункт тоже. Четвертый — это чуть иначе: сделал неудачный апперкот в лоб одноклассника сломал палец средний»;
«Пять баллов»;
«У меня все пункты по нулям. Видимо, я путешественник в себя…», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова в платье с глубоким декольте вылезла за рамки.
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