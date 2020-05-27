Дочь Анастасии Волочковой решила поиграть с фанатами

|
Алиса Старжевская
31

Юная звезда на пути стать блоггером.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @ariadna_volochkova

Дочь Анастасии Волочковой — Ариадна решила поиграть со своими подписчиками. Она выложила в свой профиль в Instagram несколько своих снимков, под которыми рассказала правила игры. Видимо, звездная дочь стремится стать блоггером, как большинство подростков сейчас.

«Пока я на защите моей галактики, предлагаю вам поиграть», — написала юная звезда.

Ариадна перечислила десять плохих или нелепых действий:

  1. Участвовал (а) в драке;
  2. Оборудовал (а) тайник на крыше;
  3. Падал (а) в пруд;
  4. Ломал (а) мизинец, ударившись об кровать;
  5. «Отметил (а)» др в полиции;
  6. Спускался (ась) по простыням;
  7. Терялся (ась) в лесу;
  8. Не спал (а) ровно неделю;
  9. Жил (а) в домике на дереве;
  10. Садился (ась) не в свою машину или такси.

Instagram @ariadna_volochkova

Подписчики должны посчитать, сколько из них они совершили в своей жизни. Каждый совершенный поступок — один балл. Результат Ариадна попросила написать в комментариях к посту.

Причем сама Ариадна призналась, что у нее только второй пункт.

Пользователи тут же включились в игру и поделились своими «достижениями».

«Постоянно первый пункт, второй пункт тоже. Четвертый — это чуть иначе: сделал неудачный апперкот в лоб одноклассника сломал палец средний»;

«Пять баллов»;

«У меня все пункты по нулям. Видимо, я путешественник в себя…», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова в платье с глубоким декольте вылезла за рамки.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
71.14
-0.46 77.79
-0.09
ТОП-5 прирожденных политиков по знаку зодиака

Последние новости

2:50
Ученые выяснили подробности падения астероида, убившего динозавров
2:36
Цифровой паспорт: что это такое, когда будет и зачем это нужно
2:20
«Произведение искусства»: Любовь Толкалина увидела в яйце символ мироздания
2:04
Более 12 тысяч человек выздоровели в России за сутки от коронавируса
1:48
Невролог назвал продукты, помогающие снять боль
1:26
Дочь Анастасии Волочковой решила поиграть с фанатами

Сейчас читают

Среда 27 мая — почему в этот день противопоказаны любые путешествия?
Пожизненно, срочно, единожды. Как получить накопительную пенсию?
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок