🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 мая, растущая Луна в знаке Льва способствует раскрытию творческих способностей, а также формулировке желаний.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 мая, растущая Луна в знаке Льва способствует раскрытию творческих способностей, а также формулировке желаний.
♈ Овен
Этот день прекрасно подойдет для того, чтобы развить и реализовать свои творческие способности. Вам кажется, что вышивание крестиком или лепка кувшинов не более чем хобби? Вполне возможно, что вы ошибаетесь, и именно сегодня вам придет в голову, как извлечь из вашего увлечения не только удовольствие, но и прибыль. Дерзайте!
Космический совет: попробуйте монетизировать свое увлечение.
♉ Телец
Лучшее время, чтобы осознать свой потенциал. Задумайтесь, все ли ваши убеждения действительно принадлежат вам? Как часто вам навязывали какие-то мысли? Подумайте, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы делали выбор сами, и все ли вас устраивает. Поверьте, Вселенная ценит вас выше, чем вам кажется!
Космический совет: осознайте свой потенциал.
♊ Близнецы
Последнее время вы напряжены, потому что привыкли все в своей жизни контролировать. А иногда и не только в своей. Близнецы, отпустите ситуацию и позвольте себе наблюдать за происходящим. Поверьте, порой у мира план гораздо лучше, чем вам кажется! Плыть по течению иногда полезно, особенно тем, кто долго стоял у руля.
Космический совет: позвольте себе плыть по течению.
♋ Рак
Вы долго ждали, когда все вокруг вернется на круги своя. И мир постепенно начинает восстановление. А вы готовы? Порой отвыкнуть от недавно приобретенных привычек и вернуться к другому ритму непросто, но вы справитесь. Почувствуйте себя всесильным, и вперед.
Космический совет: пришло время действовать.
♌ Лев
Не стоит придавать так много значения мнению других людей. В последнее время вы стали слишком зависимы от того, что скажут в вашем окружении. Вы самодостаточны, вспомните об этом. Иногда стоит абстрагироваться, чтобы не потерять связь с реальностью и своим «Я». Побудьте наедине с собой.
Космический совет: побудьте наедине с собой.
♍ Дева
Вам дано творить чудеса, и вашим способностям нет предела. Вспомните о своей волшебной природе, Девы! Тратить энергию на созидание гораздо приятней, чем на разрушения. Вложите свои силы в нечто прекрасное, и вы не заметите, как затраты вернутся сторицей!
Космический совет: направьте силы на созидание.
♎ Весы
Время командной игры, Весы. Вы долго находились наедине с собой, но пора обратить свой взор на союзников. Попробуйте провести вечер среди друзей, уделяя внимание каждому. Вы — душа компании, кто бы спорил, но не стоит все время тянуть одеяло на себя. Поговорите с близкими вам людьми, и гармония внутри не заставит себя ждать.
Космический совет: время командной игры.
♏ Скорпион
Вас гложет демон сомнения и неуверенности в себе. Отпустите ситуацию, расслабьтесь. Ваш постоянный контроль не придает вам сил, а только опустошает. Попробуйте довериться чутью и Вселенной. Они помогут вам разрешить вопрос, который мучит вас уже долгое время.
Космический совет: доверьтесь чутью и Вселенной.
♐ Стрелец
Говорят, что дьявол кроется в деталях. Он же мешает вам взглянуть на картину происходящего целиком. Отвлекитесь от мелочей и попробуйте окинуть взором свою жизнь. Тогда вам станет понятнее, что именно вас не устраивает и как это исправить.
Космический совет: оцените полную картину вашей жизни.
♑ Козерог
Вспомните о вашем главном качестве — мудрости. Как она вам помогала рассудить по уму в непростых ситуациях. Сегодня самое время вновь обратиться к ней. Не суетитесь, и решение волнующего вас вопроса придет само собой.
Космический совет: доверьтесь мудрости и не суетитесь.
♒ Водолей
Каждый день для вас начинается одинаково. И вы порой проклинаете себя и мир за это. Вспомните, что все в ваших руках! Попробуйте начать утро с чего-то новенького: может, стоит заморочиться и приготовить особенный завтрак? Или вас порадует утренняя пробежка вместо еще часа в постели? Импровизируйте, и рутина уйдет.
Космический совет: импровизируйте, и рутина уйдет.
♊ Рыбы
Вы стали жертвой собственных нереализованных ожиданий. Хватит пребывать в плену иллюзий! Пора самому заявить о своих намерениях и желаниях. Ведь пока вы молчите, шансы, что кто-то угадает, чего именно вам хочется, невелики. Не бойтесь говорить о мечтах, Рыбы!
Космический совет: не бойтесь говорить о мечтах.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая. На предстоящей неделе ожидается много разговоров, обсуждений, контактов, работы с информацией.
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