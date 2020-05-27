🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 мая, растущая Луна в знаке Льва способствует раскрытию творческих способностей, а также формулировке желаний.

♈ Овен

Этот день прекрасно подойдет для того, чтобы развить и реализовать свои творческие способности. Вам кажется, что вышивание крестиком или лепка кувшинов не более чем хобби? Вполне возможно, что вы ошибаетесь, и именно сегодня вам придет в голову, как извлечь из вашего увлечения не только удовольствие, но и прибыль. Дерзайте!

Космический совет: попробуйте монетизировать свое увлечение.

♉ Телец

Лучшее время, чтобы осознать свой потенциал. Задумайтесь, все ли ваши убеждения действительно принадлежат вам? Как часто вам навязывали какие-то мысли? Подумайте, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы делали выбор сами, и все ли вас устраивает. Поверьте, Вселенная ценит вас выше, чем вам кажется!

Космический совет: осознайте свой потенциал.

♊ Близнецы

Последнее время вы напряжены, потому что привыкли все в своей жизни контролировать. А иногда и не только в своей. Близнецы, отпустите ситуацию и позвольте себе наблюдать за происходящим. Поверьте, порой у мира план гораздо лучше, чем вам кажется! Плыть по течению иногда полезно, особенно тем, кто долго стоял у руля.

Космический совет: позвольте себе плыть по течению.

♋ Рак

Вы долго ждали, когда все вокруг вернется на круги своя. И мир постепенно начинает восстановление. А вы готовы? Порой отвыкнуть от недавно приобретенных привычек и вернуться к другому ритму непросто, но вы справитесь. Почувствуйте себя всесильным, и вперед.

Космический совет: пришло время действовать.