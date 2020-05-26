Проект «Северный поток — 2» стал уже неотъемлемой частью внешней политики США, а точнее объектом «санкционной дубинки» Вашингтона. На этот раз отличился посол Соединенных Штатов ФРГ Ричард Гренелл, который в интервью немецкому Handelsblatt подтвердил намерение Белого дома ввести ограничения против газопровода.

«Новые санкции находят одобрение всех партий (Республиканской и Демократической — прим.ред.), — сказал он. — Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым».

Гренелл призвал Берлин в целом пересмотреть политику в отношении Москвы.

«Германия должна прекратить кормить бестию, в то время когда сама недостаточно платит для НАТО», — заявил он.

Впрочем, накануне появилась информация, что Гренелл покидает свой пост, напоминает «Утро.ру». Это вызвало бурную реакцию в сети. В частности, многие немцы не скрывали своей радости, поскольку американский дипломат успел прославиться беспардонным поведением и попытками вмешиваться во внутренние дела ФРГ.

В компании-операторе «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG уже заявили, что угрозы ограничительными мерами являются привычным средством политики США, и напомнили, что Еврокомиссия «назвала эти санкции нарушением международного права».

В начале мая правительство Германии завило, что рассчитывает на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», и намерено продолжать поддерживать компании, которые участвуют в проекте.