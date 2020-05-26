США грозят новыми санкциями против «Северного потока — 2», называя его «бестией»

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Сергей Зеленский
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Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл ранее уже прославился беспардонным поведением и попытками вмешиваться во внутреннюю политику Берлина.

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Фото, видео: Facebook / Richard Grenell; www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2

Проект «Северный поток — 2» стал уже неотъемлемой частью внешней политики США, а точнее объектом «санкционной дубинки» Вашингтона. На этот раз отличился посол Соединенных Штатов ФРГ Ричард Гренелл, который в интервью немецкому Handelsblatt подтвердил намерение Белого дома ввести ограничения против газопровода.

«Новые санкции находят одобрение всех партий (Республиканской и Демократической — прим.ред.), — сказал он. — Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым».

Гренелл призвал Берлин в целом пересмотреть политику в отношении Москвы.

«Германия должна прекратить кормить бестию, в то время когда сама недостаточно платит для НАТО», — заявил он.

Впрочем, накануне появилась информация, что Гренелл покидает свой пост, напоминает «Утро.ру». Это вызвало бурную реакцию в сети. В частности, многие немцы не скрывали своей радости, поскольку американский дипломат успел прославиться беспардонным поведением и попытками вмешиваться во внутренние дела ФРГ.

В компании-операторе «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG уже заявили, что угрозы ограничительными мерами являются привычным средством политики США, и напомнили, что Еврокомиссия «назвала эти санкции нарушением международного права».

В начале мая правительство Германии завило, что рассчитывает на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», и намерено продолжать поддерживать компании, которые участвуют в проекте.

Тема:
Северный поток — 2
20 мая
Власти Германии добились снятия санкций ЕС с части «Северного потока — 2»
4 мая
Правительство Германии намерено продолжить поддержку «Северного потока — 2»
29 апр
Украина пообещала сорвать завершение строительства «Северного потока — 2»
28 апр
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9 апр
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24 февр
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