Российские учителя рассказали о главных трудностях дистанционной работы

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Василий Заика
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В соответствующем опросе приняли участие 1200 респондентов.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российские учителя в ходе проведенного в мае опроса рассказали о главных трудностях дистанционной работы в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Как сообщает ТАСС, в исследовании приняли участие 1200 респондентов.

Более 60% педагогов отметили, что наибольшие затруднения у них возникли при проверке домашних заданий. 56% учителей посетовали на отсутствие возможности контроля восприятия материала у школьников.

52% российских преподавателей отметили пониженный уровень ответственности учеников, которые не воспринимают дистанционные уроки всерьез. 45% школьных учителей выразили мнение, что дети не могут справиться с возросшим объемом материала для самостоятельной работы. 32% педагогов вовсе столкнулись с техническими неполадками во время проведения дистанционных занятий.

Проведение обучения в онлайн-формате из-за угрозы распространения COVID-19 было рекомендовано Минпросвещения 14 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что когда и как пройдет всероссийский выпускной в вузах.

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