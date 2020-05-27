Российские учителя рассказали о главных трудностях дистанционной работы

Российские учителя в ходе проведенного в мае опроса рассказали о главных трудностях дистанционной работы в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Как сообщает ТАСС, в исследовании приняли участие 1200 респондентов.

Более 60% педагогов отметили, что наибольшие затруднения у них возникли при проверке домашних заданий. 56% учителей посетовали на отсутствие возможности контроля восприятия материала у школьников.

52% российских преподавателей отметили пониженный уровень ответственности учеников, которые не воспринимают дистанционные уроки всерьез. 45% школьных учителей выразили мнение, что дети не могут справиться с возросшим объемом материала для самостоятельной работы. 32% педагогов вовсе столкнулись с техническими неполадками во время проведения дистанционных занятий.

Проведение обучения в онлайн-формате из-за угрозы распространения COVID-19 было рекомендовано Минпросвещения 14 марта.

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