Идет на мировой рекорд? Парикмахер из Костромы стрижет 48 часов без перерывов

Новый мировой рекорд в эти минуты пытается установить парикмахер из Костромы Владислав Демидович. 48 часов стрижки без перерывов на сон и отдых. До него на такой марафон не решался никто.

За работой мастера можно наблюдать в соцсетях: репортаж с места события ведется в прямом эфире.

Идут уже вторые сутки, как парикмахер на ногах. И, как видите, он продолжает приводить в порядок клиентов. Завершится барбер-марафон сегодня в полдень.

Добавим, что проведение такого мероприятия стало возможным после того, как в городе разрешили работать салонам красоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 90-летняя японка попала в книгу рекордов Гиннесса.