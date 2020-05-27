Идет на мировой рекорд? Парикмахер из Костромы стрижет 48 часов без перерывов
Владислав Демидович уже второй день — без сна и отдыха — приводит в порядок своих клиентов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank, R.; 5-tv.ru
Новый мировой рекорд в эти минуты пытается установить парикмахер из Костромы Владислав Демидович. 48 часов стрижки без перерывов на сон и отдых. До него на такой марафон не решался никто.
За работой мастера можно наблюдать в соцсетях: репортаж с места события ведется в прямом эфире.
Идут уже вторые сутки, как парикмахер на ногах. И, как видите, он продолжает приводить в порядок клиентов. Завершится барбер-марафон сегодня в полдень.
Добавим, что проведение такого мероприятия стало возможным после того, как в городе разрешили работать салонам красоты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 90-летняя японка попала в книгу рекордов Гиннесса.
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