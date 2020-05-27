«Красивый мужик был»: блогер Саша Шпак показал свои фото до пластики

Архивные фото документов Саши Шпака поразили его подписчиков в Instagram. Популярный бодибилдер прославился благодаря скандальной внешности — татуировкам по всему телу и многочисленным пластическим операциям. Теперь же поклонники 40-летнего блогера увидели его таким, каким он был изначально.

«50 оттенков Шпака», — назвал автор поста подборку снимков разных лет.

По фотографиям из документов можно проследить превращение Александра в того, кем он является сегодня. Фанаты с трудом узнали любимца на ранних кадрах. Больше всего голосов отдали за фото, где спортсмену около 20 лет. Широкоплечий, бритый молодой человек с правильными чертами лица покорил многих дам.

Instagram @sashashpakofficial

Однако того человека давно нет, о чем многие пожалели. Другие фолловеры пришли к выводу, что Шпак все же не зря создал себе яркий и запоминающийся образ.

«Жаль, что нельзя вернуться до четвертого или пятого уровня»;

«Красивый мужик был»;

«Зачем внешность изменил. Не стоило»;

«Конечно, красавчик! Но если бы вы не сделали такое преображение как сейчас, то не было бы того Шпака, которого мы любим»;

«Вы всегда были красавчик. Главное — у вас душа чистая. Это сейчас редко. Важна не оболочка, а суть», — оценили пользователи.

Саша Шпак заработал популярность в 2016 году, когда впервые появился на телевидении. Александр добился успеха как бодибилдер. Сегодня он создает программы тренировок, диет и устраивает фитнес-марафоны для всех желающих. Блогер востребован в качестве тренера, хотя и не скрывает, что во многом хорошей фигурой обязан пластическим хирургам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Шпак удалил импланты из ягодиц.