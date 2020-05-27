Бизнесмен из Твери рассказал о бурном романе с Волочковой

Новый скандал вокруг Анастасии Волочковой: бизнесмен из Твери Владислав Фоменко объявил себя бывшим возлюбленным балерины и возможным отцом ее ребенка. Об этом пишет сайт KP.RU.

Мужчина написал в редакцию СМИ, что в 2014 году состоял в отношениях с бывшей примой Большого театра. Предприниматель изложил подробности их полугодичного романа и представил несколько снимков, где запечатлен в обнимку с Волочковой.

По словам Фоменко, они познакомились в загородном комплексе на Новой Риге, где проходил отборочный тур конкурса красоты. Вскоре пара якобы заселилась в отеле этого же развлекательного комплекса и «утонула в любви». Вернувшего домой к жене и пятилетней дочери Владислава встретила супруга и показала снимки с балериной, которые появилась в интернете.

Мужчине пришлось уйти из семьи. Фоменко заверил, что вернулся к Волочковой и стал жить с ней, несмотря на большие финансовые запросы звезды. Спустя пять месяцев дама якобы сообщила, что беременна. Если верить бизнесмену, балерина тогда решила стать мамой во второй раз.

«А потом случилось жуткое. Я застал Настю в сауне с ее водителем. Это было в том самом новом доме, где шел ремонт, где мы планировали растить нашего малыша. Я собрал вещи и уехал», — цитирует издание Владислава.

Теперь он требует от бывшей возлюбленной признания: что случилось с его ребенком? Прервала ли она беременность или родила и прячет малыша? Предприниматель утверждает, что не может достучаться до балерины напрямую, и потому решил обратиться в прессу.

Помощница Волочковой Наталья Ракицкая прокомментировала, что балерина действительно знакома с Владиславом, но факт романа с ним отрицает.

«Этот человек строил дом Анастасии. Он строитель из Твери. И попросил вместе с Анастасией сфотографироваться, не более. Из этого он раздул целую историю. Мне кажется, он хочет заработать на имени Анастасии. Думаю, она и не вспомнит его», — ответила представитель балерины.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Анастасии Волочковой решила поиграть с фанатами.