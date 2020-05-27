Суточный прирост инфицированных COVID-19 в России снизился до рекордных 2%

В России выявлено 8338 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это минимальное число заболевших за сутки, начиная с 1 мая. Прирост снизился до рекордных 2%. При этом, второй день подряд выздоровевших больше, чем заболевших.

Лучше всего ситуация в Москве — инфицированных чуть более 2000. Это минимальный показатель в столице с 23 апреля. Не намного уступает Петербург. Тех, кто пошел на поправку, почти вдвое больше заболевших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил направить московских медиков в регионы.

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