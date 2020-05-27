Запуск американского пилотируемого корабля Сrеw Drаgоn оказался под угрозой

Запуск первого в истории пилотируемого корабля, спроектированного компанией Илона Маска, оказался под угрозой. Старт запланирован с мыса Канаверал. Однако прогнозы синоптиков пока неутешительны: из-за возможных гроз вероятность, что корабль удастся запустить — менее 40%.

Crew Dragon должен стать первым американским пилотируемым кораблем, который полетит на орбиту за последние девять лет. На борту будут два астронавта НАСА. Их жизни и здоровье впервые в космонавтике доверили специалистам частной компании. Space X Илона Маска конкурировала с Boeing, который также разрабатывает пилотируемый корабль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургский космонавт может стать участником программы Space X.