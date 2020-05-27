Владелец петербургского аэроклуба ответит за травмы парашютистов

Владельцы петербургского аэроклуба ответят за травмы парашютистов. Следственный комитет возбудил уголовное дело. К материалам приобщена видеозапись опасного десантирования. Установлено, что руководитель полетов ошибся в расчетах, и парашютисты приземлились не в поле, а в лесополосе. Что при этом испытали люди, можно лишь догадываться, глядя на кадры, снятые камерой на шлеме одного из парашютистов. Несколько человек получили травмы, ударившись о деревья.

«Таким образом, действия руководителя полетов Санкт-Петербургского аэроклуба и иных лиц создали реальную опасность для жизни и здоровья парашютистов», – сообщила представитель СК РФ.

Ранее в работе аэроклуба уже находили нарушения. Так, парашютистов поднимал в небо самолет, который не был зарегистрирован и имел неисправности. В декабре прошлого года за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, руководитель клуба получил условный срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Ленобласти возил по двору строительную тележку с телом убитой женщины.