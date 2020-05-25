Житель Ленобласти возил по двору строительную тележку с телом убитой женщины — видео
Подозреваемого в убийстве оперативно задержали правоохранители.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Подозреваемого в убийстве сожительницы мужчину задержали правоохранители в Ленобласти. Попытки избавиться от тела убитой попали на видео.
Как стало известно 5-tv.ru, 24 мая в полицию поступила информация об убийстве в поселке Янино. Прибывшая на вызов следственно-оперативная группа выяснила, что накануне днем безработный мужчина 1994 года рождения в процессе ссоры задушил веревкой сожительницу 1995 года рождения. Избавиться от тела он решил при помощи строительной тележки. На ней через весь двор он перевез тело женщины в соседний дом и оставил на 12 этаже. В тот же день полицейские задержали мужчину.
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, по факту заведено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее мужчина был судим, однако отделался штрафом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пензе обнаружили тело задушенной 14-летней девочки.
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