Звезда российского шансона, обладательница сильного и чувственного голоса Елена Ваенга не перестает удивлять поклонников. То и дело в ее Instagram появляются загадочные публикации. Среди прочих: пост с известием о пополнении в семействе (правда, в чьем конкретно — не уточнялось) или же рекомендация о том, какому правилу обязан следовать каждый человек.

Сегодня звезда поразила фолловеров не проникновенными стихами или философскими высказываниями, а просто… собой. Елена выложила в сеть фото, где позирует в шикарном черном платье у скульптуры белоснежного ангела. Чуть поодаль виднеется купол и колоннада Исаакиевского собора.

«Любовь…» — гласит скромная подпись к снимку, зашифрованная в виде сердечка.

Instagram @vaengaofficial

Поклонники артистки, увидев столь эпичную картину тут же бросились разгадывать «таинственное послание». Кто-то предположил, что сегодня у звезды просто мрачное настроение, а другие же заявили, что певица «надела» элегантное платье в честь 317-летия Санкт-Петербурга, который традиционно отмечается 27 мая. Несмотря на ажиотаж и жаркие споры, фолловеры, все, как один заметили, что Ваенга выглядит просто бесподобно.

«Наша любимая! Неземная красавица!»

«Умопомрачительная женщина!»

«Боже, кажется я влюблен… держите меня семеро!»

«Нереальная красотка! Леночка, ты лучшая!» — обращались фанаты к любимой артистке.

Ранее 5-tv.ru показал нежное и трогательное фото Елены Ваенги с дедушкой и младшей сестрой.