«Неземная красавица!» — Ваенга в шикарном черном платье призналась в любви Петербургу
Известная певица опубликовала архивное фото в честь 317-летия со дня основания Северной столицы.
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Фото, видео: Instagram @vaengaofficial; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Звезда российского шансона, обладательница сильного и чувственного голоса Елена Ваенга не перестает удивлять поклонников. То и дело в ее Instagram появляются загадочные публикации. Среди прочих: пост с известием о пополнении в семействе (правда, в чьем конкретно — не уточнялось) или же рекомендация о том, какому правилу обязан следовать каждый человек.
Сегодня звезда поразила фолловеров не проникновенными стихами или философскими высказываниями, а просто… собой. Елена выложила в сеть фото, где позирует в шикарном черном платье у скульптуры белоснежного ангела. Чуть поодаль виднеется купол и колоннада Исаакиевского собора.
«Любовь…» — гласит скромная подпись к снимку, зашифрованная в виде сердечка.
Поклонники артистки, увидев столь эпичную картину тут же бросились разгадывать «таинственное послание». Кто-то предположил, что сегодня у звезды просто мрачное настроение, а другие же заявили, что певица «надела» элегантное платье в честь 317-летия Санкт-Петербурга, который традиционно отмечается 27 мая. Несмотря на ажиотаж и жаркие споры, фолловеры, все, как один заметили, что Ваенга выглядит просто бесподобно.
«Наша любимая! Неземная красавица!»
«Умопомрачительная женщина!»
«Боже, кажется я влюблен… держите меня семеро!»
«Нереальная красотка! Леночка, ты лучшая!» — обращались фанаты к любимой артистке.
Ранее 5-tv.ru показал нежное и трогательное фото Елены Ваенги с дедушкой и младшей сестрой.
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