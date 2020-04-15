Популярная российская певица Елена Ваенга поделилась в Instagram своим детским снимком. На черно-белом фото артистка предстала со своим дедушкой и младшей сестрой Татьяной.

«Хрулев Борис Иванович… я и Хрулидзе)…», — подписала певица.

Подписчики отметили ценность старых снимков и добавили, что Ваенга очень похожа на себя в детстве.

«Замечательное фото! Елена — потрясающе узнаваема!!!»

«Какое замечательное фото! Лена, вы совсем не изменились и улыбка», — прокомментировали пользователи.

Instagram @vaengaofficial

Фанаты также посчитали, что сын артистки — семилетний Иван очень похож на маму.

«Улыбка у Ванечки ваша»;

«Ваня копия вы в детстве!!! Ну очень похож», — отметили подписчики.

Недавно певица сообщила о прибавлении в семействе, но не уточнила, у кого родился ребенок и какого пола, сохранив интригу для фанатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников.