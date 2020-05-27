«Бедовая девчонка»: Алена Апина сексуально позирует в боди и сетчатых колготках
55-летняя певица потрясла фанатов новым снимком в образе секси.
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Фото, видео: Instagram @neapina; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Онлайн-концерт заслуженной артистки Алены Апиной не состоялся, о чем она с грустью сообщила поклонникам в Instagram. Но фанаты, как и сама певица, не пали духом. Тем более, что пост она сопроводила откровенным снимком. Звезда снялась в дерзком образе: ботинки на высоких каблуках, колготки в сеточку, черное боди с глубоким декольте и куртка нараспашку. На снимке знаменитость выглядит явно моложе своих 55 лет.
«Жизнь потихоньку возвращается в нужные берега. Съемки, встречи. Но все с масками, антисептиками и прочими радостями», — добавила к тексту Апина нотку оптимизма.
В комментариях подписчики процитировали строчки из ее же жита «Улица любви»: «Да, я бедовая девчонка. На мне короткая юбчонка». И хотя юбки на певице в этот раз не оказалось, слова отлично подошли к фото. Поклонники в который раз восхитились фигурой артистки и не стали критиковать ее за попытку омолодиться, как часто происходит в случаях с другими звездами. Не так давно Апина уже выкладывала в микроблок снимок из этой фотосессии. Тогда она написала подписчикам в открытую: пока ей есть что демонстрировать, она без стеснения продолжит это делать. И фолловеры это только приветствуют.
«Браво, Алена, Браво!»
«Фигура — супер-красивая»;
«Ноги — бомба!»
«Стройняшка! Красавица», — оценили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что полуголая Алена Апина вступилась за слово из четырех букв.
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