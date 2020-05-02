Полуголая Алена Апина вступилась за слово из четырех букв

Артистка охарактеризовала тяжелое положение, в котором оказалась она и ее коллеги из-за коронавируса именно этим термином, означающим многострадальную часть тела человека.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @neapina

Тема:
Эпидемия коронавируса

Популярная исполнительница 55-летняя Алена Апина выложила на своей странице в Instagtam фотографию, на которой сидит с задумчивым видом в короткой блузке и колготках в сетку. В сопровождающем снимок посте певица вступилась за слово из четырех букв, которое, по ее мнению, звучит «застенчиво и мягко» во времена, когда многие и поют, и пишут матом.

«Сейчас, поглядев на фото, начнется старая песня: куда с голой жопой, в такие-то годы, как же не стыдно то, фотошоп рулит и так далее! Давайте! Я уже давно научилась радоваться и таким комментариям! И да! Пока есть жопа, а также ноги, руки и еще много чего, я буду снимать и выставлять такие фото и даже клипы», — провозглашает Апина.

Instagram @neapina

Этим же словом из четырех букв артистка обозначила и ситуацию, в которой оказались она и ее коллеги из-за пандемии коронавируса. По словам Алены Апиной, даже если режим самоизоляции будет снят, люди еще долго будут опасаться посещать концерты — в масках и соблюдая дистанцию.

«И жопа сейчас у всех музыкантов, звукорежиссер, световиков, танцоров и еще у кучи народа, которые делают жизнь ярче», — констатировала певица, добавив, что такое положение дел будет продолжаться как минимум до сентября.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Алена Апина продемонстрировала на фото шикарные ноги в серебристых ботфортах.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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