ТОП-5 способов моментально снять стресс в период самоизоляции

В повседневной жизни у нас возникает много поводов, чтобы понервничать. Однако стресс отрицательным образом сказывается на здоровье организма. Психологи назвали пять самых эффективных и быстрых способов по возвращению спокойствия. Какие именно, рассказал Adme.ru.

Записывайте свои мысли и чувства

Психологи уверенны, если перенести на бумагу все, что мы чувствуем, о чем думаем или переживаем, то наш мозг освободится от негативной информации, и нам станет намного легче.

«Чтобы снять свой стресс, я записываю. Мысли, ситуации, отношения с людьми, идеи для будущих статей. Я записываю и структурирую все, что приходит ко мне в голову. Этот творческий процесс эффективен, потому что мы отвлекаемся от проблем, голова очищается и напряжение спадает. После этого я уже могу посмотреть на вещи с новой стороны», — признается клинический психолог Джон Даффи.

Сделайте мышечную релаксацию

Чтобы избавиться от стресса можно использовать одно простое упражнение. Напрягите свои мышцы на руке на десять секунд, а затем на 20 секунд постарайтесь полностью расслабиться.

Правильно реагируйте

Все знают, что все зависит от нашего отношения к ситуации. Так вот, попробуйте видеть в любых обстоятельствах положительные моменты, даже там, где кажется, что их нет. Примите любые невзгоды и ошибки, как опыт. Либо же постарайтесь вообще не реагировать на произошедшее.

Выделите один час на занятие любимым делом

Поднимите себе настроение тем, что вам по душе — рисуйте, ешьте вкусную еду, пойте или танцуйте. Постарайтесь отвлечься и побаловать себя.

Стимулируйте нервы

Существует один необычный метод избавления от стресса. Нужно несколько раз легко провести указательным пальцем по губам. Это движение затрагивает нервы на поверхности губ, стимулирует парасимпатическую нервную систему и помогает быстро успокоиться.

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