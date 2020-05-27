В Ленобласти придумали трудоустройство для потерявших работу из-за пандемии

Жителям Ленинградской области, потерявшим доход из-за пандемии коронавируса, предложили участвовать в общественных работах. И получать за это деньги.

Начали с дорожной отрасли — уход за региональными трассами, но в ближайшее время перечень специальностей расширят. Оформление и стабильная зарплата в размере двух МРОТ — это около 24 тысяч рублей гарантированы. Программа уже пользуется большим спросом, ведь вакансий сейчас немного.

«Мало очень. Ну, то есть там либо водители нужны, но прав у меня нет, так что не могу. Ну либо продавцы в магазин. Я в ЖЭК у нас пробовал, но там занято все», — рассказывает разнорабочий Владислав Любаковский.

«Может прийти человек без армии, без образования — нам это не важно. Мы можем практически до ста человек в каждый район области трудоустроить. То есть если будут желающие, то это примерно 1800-1900 человек», — поясняет председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов.

Программы поддержки и временного трудоустройства безработных уже готовят и в других регионах. Аналитики считают что в нынешних условиях общественные работы действительно смогут спасти российский рынок труда.

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