«Мы по-прежнему живем в начале пандемии»: Меркель об опасности коронавмруса

Эфирная новость 17

Несмотря на постепенное ослабление ограничительных мер в Европе, канцлер Германии заявила, что расслабляться не стоит.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oscar J. Barroso; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Европа продолжает смягчать карантинные меры. В Польше с 30 мая не нужно будет носить маски в общественных местах за исключением транспорта и магазинов. Чехия, Словакия и Венгрия решили частично открыть внутренние границы.

Несмотря на это ослабление, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что опасность еще не миновала.

«Мы по-прежнему живем в начале пандемии. У нас нет вакцины, нет лекарства. Федеральные власти, разумеется, очень внимательно следят за ситуацией. То, что мы все во время кризиса работали вместе, в значительной мере содействовало нынешнему успеху в борьбе с пандемией. Мы наладили хороший контроль, за это я благодарю сограждан», — отметила немецкий политик.

Эксперты все чаще говорят о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции в Европе из-за ослабленного иммунитета. Порядка 90% населения ЕС остаются восприимчивы к заражению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась жизнь членов королевской семьи после введения карантина. 

Тема:
Эпидемия коронавируса
27 мая
Глава Удмуртии Александр Бречалов инфицирован COVID-19
27 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 27 мая
27 мая
Трико-стайл: поклонники беспокоятся, почему постройневшая Гузеева не носит маску
27 мая
Собянин предложил разрешить москвичам гулять по графику «в тестовом режиме»
27 мая
Саммиты БРИКС и ШОС перенесены из-за пандемии коронавируса
27 мая
Будет ли день проведения Парада Победы выходным?
27 мая
ЦИК продолжает готовиться к проведению голосования по поправкам в Конституцию
27 мая
Все москвичи с 27 мая могут сдать бесплатный тест на коронавирус
27 мая
В Петербурге за сутки число излечившихся от COVID-19 почти вдвое превысило новые случаи
27 мая
Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений — Роспотребнадзор

Читайте также

+11° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
71.06
-0.08 77.91
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:36
Видео: Билли Айлиш разделась перед камерой до бюстгальтера
4:10
«Мы по-прежнему живем в начале пандемии»: Меркель об опасности коронавмруса
3:55
«Это страшное дело»: Как в мире отреагировали на изданный в Чехии календарь с Гитлером
3:28
«Ты — мама-босс»: Ивлеева показала, как развлекается с друзьями в самоизоляцию
3:15
Как в РФ планируют решить проблему с безработицей? — итоги совещания с Путиным
3:15
28 мая — Всемирный день брюнеток. Интересные факты о «темненьких»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
Вознесение Господне 28 мая: почему в 7-е лунные сутки важно следить за каждым своим словом
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок