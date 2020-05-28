«Мы по-прежнему живем в начале пандемии»: Меркель об опасности коронавмруса
Несмотря на постепенное ослабление ограничительных мер в Европе, канцлер Германии заявила, что расслабляться не стоит.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oscar J. Barroso; 5-tv.ru
Европа продолжает смягчать карантинные меры. В Польше с 30 мая не нужно будет носить маски в общественных местах за исключением транспорта и магазинов. Чехия, Словакия и Венгрия решили частично открыть внутренние границы.
Несмотря на это ослабление, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что опасность еще не миновала.
«Мы по-прежнему живем в начале пандемии. У нас нет вакцины, нет лекарства. Федеральные власти, разумеется, очень внимательно следят за ситуацией. То, что мы все во время кризиса работали вместе, в значительной мере содействовало нынешнему успеху в борьбе с пандемией. Мы наладили хороший контроль, за это я благодарю сограждан», — отметила немецкий политик.
Эксперты все чаще говорят о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции в Европе из-за ослабленного иммунитета. Порядка 90% населения ЕС остаются восприимчивы к заражению.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась жизнь членов королевской семьи после введения карантина.
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