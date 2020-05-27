Карантин в короне. Как коротают время Виндзоры во время пандемии?
Члены монаршей семьи стараются поддерживать подданных всеми возможными способами.
Фото: www.globallookpress.com / Bbc
Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь не только простых людей, но и монарших особ. О том, как переживают это непростое время члены королевской семьи в Великобритании, рассказал Forbes Life.
«Коронованным» совсем не в том смысле, в котором мечтает быть, оказался старший сын Елизаветы II, 73-летний принц Чарльц. Наследник трона слег с COVID-19 еще в марте, и сразу самоизолировался в шотландской резиденции, где его застала болезнь. Зато сразу после выздоровления он принял участие в открытии больницы «Найтингейл» в Лондоне, правда, исходя из мер безопасности, по видеосвязи.
Цифровой формат общения с нацией стал уже традиционным в период пандемии для Виндзоров. Так, принц Уильям позабавил публику своим видеоскетчем с актером Ственом Фраем, в котором они обсуждали неполадки в программе Zoom. В финале принц признался, что сидит перед камерой не только без туфель и носков, но даже и без штанов, как простые смертные, которые работают из дома. Видео даже стало «вирусным».
В целом, членам монаршей фамилии удается быть со своими подданными на одной волне. Они нашли возможность поддержать граждан даже в такой непростой период, постоянно напоминая, что и у них могут быть такие же заботы, что и у простых людей. Так, жена принца Чарльза, герцогиня Корнуоллская Камилла, поделилась с британцами списком книг, которые намерена прочесть во время карантина. В него вошли и классические произведения, например, «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса, и образчики современной литературы, вроде бестселлера «Джентльмен в Москве» американского писателя Амора Тоулза.
Супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон придумала развлечение для любителей фотографии. Она запустила проект, в котором предлагает участникам запечатлеть сцены повседневной жизни, чтобы передать атмосферу этого нетипичного для всех периода.
Поскольку все фестивали отменены, а в Британии очень любят цветочные шоу, члены королевской семьи нашли новый способ рассказать о своих пристрастиях к растениям. Они сделали подборку фотографий ежегодной выставки цветоводов в Челси, выбрав каждый свой любимый цветок. Королева Елизавета II традиционно отдала предпочтение ландышам.
И, конечно, главный пример всей нации, как пережить пандемию с высоко поднятой головой, задает Ее Величество. Королева стала чаще писать телеобращения к британцам, в которых с помощью простых и теплых слов доносит до сердца каждого подданного свою любовь и поддержку. Ее обращение 5 апреля собрало у экранов 24 миллиона человек. Позже она также выступила с речью 8 мая, в честь Дня Победы в Европе.
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Her Majesty The Queen addresses the UK and Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. . ‘We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return: we will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again.’ . Watch The Queen’s broadcast in full on our IGTV channel.
Пока Виндзорам удается держать марку, несмотря на все трудности, которые принесла пандемия. Опросы в Великобритании показывают, что 60% британцев считают Елизавету II самым вдохновляющим на борьбу с коронавирусом и невзгодами членом монаршей семьи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета II лишилась 18 миллионов фунтов стерлингов из-за коронавируса.
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