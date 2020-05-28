Магазины, прачечные и даже фитнес-центры: Что откроется в регионах РФ после ослабления ограничительных мер
Из-за снижения темпов заболеваемости COVID-19 по всей России стали ослабевать карантинные меры.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Москва готова к новому этапу снятия ограничительных мер, введеных из-за коронавируса. Об этом накануне заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Уже с понедельника в городе возобновят работу непродовольственные магазины, а также предприятия сферы услуг. В том числе, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Жителям Москвы разрешены прогулки. Правда, пока по графику и не более трех раз в неделю. И выходить из дома без защитной маски и перчаток нельзя. А уже с 5 июня в Москве открываются ярмарки выходного дня. При этом режим самоизоляции пока сохраняется до 14 июня.
Ослабляют ограничения и в Ульяновской области. 1 июня открываются фитнес-центры. Но с условием соблюдения санитарных требований. Все занятия будут проходить по предварительной записи.
Ослабление ограничений утвердили и власти Адыгеи. На первом этапе смогут заработать парикмахерские, салоны красоты и непродовольственные магазины. Начнут курсировать междугородние автобусы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин высоко оценил действия Сергея Собянина и его команды в период пандемии коронавируса.
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