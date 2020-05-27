«Вы действовали на опережение, не теряли времени» — Путин о работе Собянина в период пандемии

|
Ниса Мурзанаева
40

По словам президента РФ, ситуация в Москве, как и в целом по стране, стабилизируется.

«Вы действовали на опережение, не теряли времени» — Путин о работе Собянина в период пандемии

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил действия мэра Москвы Сергея Собянина и его команды. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой столицы.

«Мы с вами в постоянном контакте. Видел, как вы переживали, как работала ваша команда. Вы действовали на опережение, не теряли времени. Ситуация по Москве, как и в целом в стране, стабилизировалась», — сказал Путин.

По мнению главы государства, самый тяжелый сценарий развития ситуации с распространением коронавируса в Москве в настоящий момент удалось предотвратить. Владимир Путин также отметил, что в столице нагрузка на систему здравоохранения постепенно стабилизируется и снижается.

Сергей Собянин, в свою очередь, на рабочей встрече с Владимиром Путиным рассказал о том, что практически все основные промышленные предприятия в Москве — более 700 — уже работают.

«Вот с 12-го числа у нас заработали практически все промышленные предприятия. На 12-е число работало примерно 366, сегодня работают больше 700 основных предприятий. Это основной костяк промышленности Москвы», — утверждает глава города.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в столице.

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
71.06
-0.08 77.91
0.12
ТОП-5 самых отвратительных бойфрендов по знаку зодиака

Последние новости

16:34
Собянин предложил разрешить москвичам гулять по графику «в тестовом режиме»
16:25
Путин поручил направить московских медиков в регионы
16:21
«Кто эти люди?» — Ким Кардашьян показала семейное фото 11-летней давности
16:10
«Вы действовали на опережение, не теряли времени» — Путин о работе Собянина в период пандемии
16:09
Как Санкт-Петербург отмечает 317-й день рождения
16:01
Саммиты БРИКС и ШОС перенесены из-за пандемии коронавируса

Сейчас читают

Вам и не снилось: какие алименты получит Пелагея после развода с Телегиным
ТОП-5 имен, обрекающих мужчин на вечные несчастья и страдания
ТОП-5 самых отвратительных бойфрендов по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок