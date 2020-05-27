Президент РФ Владимир Путин высоко оценил действия мэра Москвы Сергея Собянина и его команды. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой столицы.

«Мы с вами в постоянном контакте. Видел, как вы переживали, как работала ваша команда. Вы действовали на опережение, не теряли времени. Ситуация по Москве, как и в целом в стране, стабилизировалась», — сказал Путин.

По мнению главы государства, самый тяжелый сценарий развития ситуации с распространением коронавируса в Москве в настоящий момент удалось предотвратить. Владимир Путин также отметил, что в столице нагрузка на систему здравоохранения постепенно стабилизируется и снижается.

Сергей Собянин, в свою очередь, на рабочей встрече с Владимиром Путиным рассказал о том, что практически все основные промышленные предприятия в Москве — более 700 — уже работают.

«Вот с 12-го числа у нас заработали практически все промышленные предприятия. На 12-е число работало примерно 366, сегодня работают больше 700 основных предприятий. Это основной костяк промышленности Москвы», — утверждает глава города.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в столице.