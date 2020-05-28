Лавров: Пандемия положила конец идее о триумфе западной модели развития
Министр иностранных дел РФ отметил, что перед общей угрозой страны должны объединиться, а не действовать разрозненно.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Пандемия коронавируса положила конец идее о триумфе западной модели развития и возможности решить все проблемы рыночными методами. Об этом заявил глава российкого МИДа Сергей Лавров в статье для китайского издания Global Times. Он подчеркнул: вместо того, чтобы объединиться перед общей угрозой, некоторые страны решили воспользоваться ситуацией для сведения геополитических счетов.
Так, например, США обвинили в распространении коронавируса Китай. А в ряде западных стран российскую помощь по борьбе с коронавирусом назвали попыткой укрепить свое влияние в мире.
"Мы видим, как вместо консолидации усилий и стремления к взаимопониманию те, кто привык декларировать – или декламировать – свое моральное лидерство и богатые демократические традиции, отбрасывают элементарные правила приличия, этические ограничители и начинают действовать по «закону джунглей»", - цитирует российского дипломата издание.
Лавров подчеркнул, что Россия выступает против политизации гуманитарных вопросов и наказания неугодных правительств, в том числе санкциями, от которых страдает население. Министр напомнил, что Россия всегда готова протянуть руку помощи нуждающимся государствам, особенно перед лицом глобальных кризисов.
Ранее 5-tv.ru Сергей Рябков заявил, что обвинения в адрес России и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе — очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада.
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