Лавров: Пандемия положила конец идее о триумфе западной модели развития

Пандемия коронавируса положила конец идее о триумфе западной модели развития и возможности решить все проблемы рыночными методами. Об этом заявил глава российкого МИДа Сергей Лавров в статье для китайского издания Global Times. Он подчеркнул: вместо того, чтобы объединиться перед общей угрозой, некоторые страны решили воспользоваться ситуацией для сведения геополитических счетов.

Так, например, США обвинили в распространении коронавируса Китай. А в ряде западных стран российскую помощь по борьбе с коронавирусом назвали попыткой укрепить свое влияние в мире.

"Мы видим, как вместо консолидации усилий и стремления к взаимопониманию те, кто привык декларировать – или декламировать – свое моральное лидерство и богатые демократические традиции, отбрасывают элементарные правила приличия, этические ограничители и начинают действовать по «закону джунглей»", - цитирует российского дипломата издание.

Лавров подчеркнул, что Россия выступает против политизации гуманитарных вопросов и наказания неугодных правительств, в том числе санкциями, от которых страдает население. Министр напомнил, что Россия всегда готова протянуть руку помощи нуждающимся государствам, особенно перед лицом глобальных кризисов.

Ранее 5-tv.ru Сергей Рябков заявил, что обвинения в адрес России и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе — очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада.

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