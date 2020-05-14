«Нестерпимый соблазн»: МИД РФ об обвинениях Запада в дезинформации о COVID-19

Обвинения в адрес России и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе — очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-презентации доклада международного дискуссионного клуба «Валдай» «Не одичать в «осыпающемся мире».

«Очередным проявлением русофобии и синофобии, в последнее время активно культивируемых в некоторых западных государствах, стала попытка преподнести оказываемую Россией и КНР медицинскую помощь как желание использовать гуманитарное содействие в целях укрепления геополитического влияния. Вновь звучат наспех переформатированные обвинения в каких-то гибридных операциях, в причастности к распространению дезинформации о коронавирусе», — сказал он.

Рябков выразил недоумение, почему в условиях пандемии ряд стран вместо объединения усилий по борьбе с этой угрозой озабочены поиском «виновных». Более того, они используют такой предлог для пренебрежения международным правом с целью сведения счетов с неугодными правительствами или геополитическими конкурентами.

«По нашей оценке, утрата атлантическим лагерем политического, экономического, гуманитарного и геополитического лидерства вызывает нестерпимый соблазн хрестоматийно решать свои внутренние проблемы за счет внешних врагов», — констатировал он.