Существует всем известный опасный тип женщин-охотниц, которых совершенно не смущает факт наличия у мужчины своей избранницы. Эти особы готовы на все ради того, чтобы заполучить представителя сильной половины человечества. При этом они необязательно стремятся выстроить со своей «жертвой» серьезные отношения — зачастую они лишь таким образом самоутверждаются, либо пытаются насолить его второй половинке.

Так что же делать, когда такая стерва замаячила на некогда безоблачном горизонте совместной жизни? Психологи дают три универсальных совета на все времена.

«Выключаем эмоции — включаем мозг»

Любая паника ни к чему хорошему не приводит, а потому нужно с трезвой головой оценить ситуацию, проанализировать поведение своего мужчины, выяснить, откуда взялась соперница и чем она пытается его завлечь в «капкан». Только исходя из этого уже нужно продумать план действий — «оборону» и «атаку». При этом избранник не должен видеть, что вам что-то известно, по крайней мере, до поры до времени.

Совершенствование себя

Этот пункт касается как внешности, так и внутреннего мира. Занятия спортом, диета, уход за кожей и волосами, самообразование — все это должно войти в ежедневную программу. Иначе у соперницы появятся объективные шансы завлечь мужчину.

Непредсказуемость

Любые отношения со временем перестают быть захватывающими. Как правило, мужчине не до этого, а потому задача женщины — всегда поддерживать искру, в том числе в интимной жизни. Кроме того, любой обыденный завтрак можно превратить в гастрономическое событие.

При этом психологи предостерегают — не стоит полностью растворяться в мужчине, потакать тем его слабостям, которые не устраивают вас, иначе он быстро потеряет интерес, а во внешнем мире охотниц всегда предостаточно.

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