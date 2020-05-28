В Татарстане мужчину расчленили в гаражном кооперативе

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Василий Заика
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Вопиющий инцидент произошел в пригороде Нижнекамска.

В Татарстане мужчину расчленили в гаражном кооперативе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Мужчину расчленили в гаражном кооперативе в Республике Татарстан. Как сообщают региональные СМИ, инцидент произошел в пригороде Нижнекамска.

Еще в марте местный житель, прогуливаясь с собакой в лесном массиве, обнаружил человеческую голову. На место происшествия были вызваны стражи порядка. Впоследствии неподалеку была найдена нога. В апреле в ходе расследования уголовного дела полицейские при помощи служебной собаки обнаружили туловище погибшего.

Проведенная экспертиза показала, что останки принадлежат одному человеку. В настоящее время правоохранители устанавливают личность мужчины. 27 мая оперативники устроили тщательный досмотр гаражей в кооперативе. По данным местных СМИ, проведенные мероприятия результатов не принесли.

Расследование жестокого убийства продолжается. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защита историка Соколова попросила разрешения опубликовать видео, сделанное за 40 минут до убийства студентки.

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