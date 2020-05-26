Защита Соколова попросила разрешения опубликовать видео, сделанное за 40 минут до убийства

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Ниса Мурзанаева
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Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов останется в СИЗО до 23 сентября.

Защита Соколова попросила разрешения опубликовать видео, сделанное за 40 минут до убийства

Фото: Facebook / Анастасия Ещенко

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Городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу защиты на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Бывший доцент СПбГУ останется в СИЗО «Кресты» до 23 сентября.

В ходе последних судебных слушаний выяснилось, что в материалах дела есть видеозапись, которая была сделана за 40 минут до убийства. Для публикации этого ролика защита обязана получить разрешение потерпевшей стороны.

В апреле адвокат подсудимого Александр Почуев настаивал на изменении тому меры пресечения. Защита просила выпустить историка из СИЗО, ссылаясь на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в связи с распространением коронавируса, а также состояние здоровья пожилых родителей историка, которые, по словам правозащитника, нуждаются в постоянном уходе.

Теперь Александр Почуев планирует ходатайствовать о проведении вторичной психологической экспертизы подсудимого. Также он пообещал привлечь к уголовной ответственности журналистов, которые якобы оказывали психологическое давление на общество и самого Соколова.

Помимо этого защита считает, что судом первой инстанции были нарушены нормы уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ об открытости судебного процесса, так как к трансляции заседания были допущены СМИ, которые осуществляют систематичную травлю как самого историка Соколова, так и его адвоката.

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан правоохранителями в ноябре прошлого года. В рюкзаке бывшего преподавателя обнаружили человеческие останки. Позже в квартире историка нашли расчлененное тело 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко. В результате проведения психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемый полностью вменяем.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать убитой Соколовым аспирантки рассказала о трагедии.

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